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Пассажир привлек киевских водителей необычной позой

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Пассажир привлек киевских водителей необычной позой

Киев, 3 августа. Пассажир автомобиля, который ехал в необычной позе, привлек внимание киевских автолюбителей. Фотографию опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook журналист Влад Антонов, которого поразил спящий пассажир.

Водителя привлекла необычная поза пассажира машины, которая стояла перед ним на дороге. На кадре пассажир спит на задней части автомобиля у окна. Мужчина, согнувшись, спит на животе на подушке, сделанной, судя по всему, из подручных средств.

Пассажир привлек киевских водителей необычной позой

Фотографию автор подписал «Суровые пассажирские перевозки Киева». Публикация уже была отмечена десятками лайков и комментариями.  

Водителям приходится наблюдать разные картины на дорогах своей страны. Ранее Федеральное агентство новостей писало, что автолюбитель стал свидетелем прогулки двух лосят по ночной трассе в Петербурге. По словам водителя, животные зачастую выбегают к дороге, поэтому стоит быть внимательным. Мужчина призвал всех автолюбителей снижать скорость на участке между Новоселками и складами Daewoon, чтобы случайно не сбить лосей.

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