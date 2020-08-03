Пассажир привлек киевских водителей необычной позой

Киев, 3 августа. Пассажир автомобиля, который ехал в необычной позе, привлек внимание киевских автолюбителей. Фотографию опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook журналист Влад Антонов, которого поразил спящий пассажир.

Водителя привлекла необычная поза пассажира машины, которая стояла перед ним на дороге. На кадре пассажир спит на задней части автомобиля у окна. Мужчина, согнувшись, спит на животе на подушке, сделанной, судя по всему, из подручных средств.

Фотографию автор подписал «Суровые пассажирские перевозки Киева». Публикация уже была отмечена десятками лайков и комментариями.

Водителям приходится наблюдать разные картины на дорогах своей страны. Ранее Федеральное агентство новостей писало, что автолюбитель стал свидетелем прогулки двух лосят по ночной трассе в Петербурге. По словам водителя, животные зачастую выбегают к дороге, поэтому стоит быть внимательным. Мужчина призвал всех автолюбителей снижать скорость на участке между Новоселками и складами Daewoon, чтобы случайно не сбить лосей.