Названа дата возобновления авиасообщения с Кубой

Москва, 3 августа. Российские туристы смогут отправиться на Кубу уже 17 сентября, когда стартуют перелеты на «остров свободы». Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

В Гаване надеются, что благоприятная эпидемиологическая ситуация на курортах страны сыграет позитивную роль, и чартерные рейсы из России возобновятся раньше регулярных. Билет в одну сторону стоит от 30 тысяч рублей.

Кубинские власти уже заявили, что страна готова принять российских туристов. Курорты северных островов Кайо-Коко, Кайо-Гильермо и Кайо-Санта-Мария безопасны, поскольку на их территории не были обнаружены случаи заражения коронавирусом.

Кроме того, российских путешественников ожидают на известном курорте Варадеро.

«Если российские туроператоры готовы поднять чартеры на Варадеро, отели этого популярного курорта, где благоприятная эпидемиологическая обстановка, снова откроются для россиян. Отельерам нужно знать сроки возращения российского рынка, чтобы провести соответствующую подготовку», — цитируются в сообщении слова кубинского дипломата.

Ранее стало известно, что запрет на авиарейсы из России сняла Австрия. Однако прибывающим будет необходимо предъявить отрицательный тест на COVID-19 и десять дней провести на карантине, пишет «Ридус».