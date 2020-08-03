Эксперт дал советы по выгодной продаже автомобиля

Москва, 3 августа. Продажа личного автомобиля может оказаться далеко не простым делом. В этом процессе есть ряд нюансов и уловок покупателей, чтобы снизить цену. Своими рекомендациями по продаже авто поделился автоэксперт Вячеслав Субботин.

Специалист напомнил, что стоимость своего авто можно рассчитать традиционным способом. Люди просматривают объявления о продаже аналогичных автомобилей того же года выпуска с похожими комплектацией и пробегом, пишет «Слово и Дело».

Субботин подчеркнул, что необходимо учитывать недостатки своего авто, например, если на кузове есть царапины, покупатель может попросить снизить цену в качестве компенсации за покрасочные работы. Если машина после аварии, то цена будет совсем иная.

«Можно предложить слегка завышенную цену относительно альтернативных вариантов, представленных на ресурсах по продаже б/у авто. Но ее все равно придется снизить из-за неисправности — просто процент снижения покупатель может установить ниже, чем вы сами», — рассказал специалист.

Эксперт обратил внимание, что продавцу необходимо учитывать и период, в течение которого он пытается продать машину. Если звонков от потенциальных покупателей долго нет, значит, стоимость авто не соответствует ситуации на рынке.

При продаже Субботин рекомендует просчитать сумму, на которую продавец может снизить стоимость при продаже машины с неисправностями. Примерно, сумма должна соответствовать расходам на ремонт.

Автоэксперт не советует вкладывать деньги в ремонт авто перед продажей. По его мнению, это будет затратно и бессмысленно. Специалист отметил, что машину с неисправностью может купить человек, способный самостоятельно ее устранить, затратив при этом меньше денег. В таком случае сделка будет выгодна и для продавца, и для покупателя.

Есть вариант продажи неисправного автомобиля по запчастям. Субботин отметил, что однозначно нельзя сказать, будет ли этот вид продажи наиболее выгодным. Тут учитывается фактор самих повреждений машины и человека, который будет «пилить» на запчасти.

«Продавать автомобиль по запчастям всегда выгоднее. Но в этом случае нужны время, место и навыки, чтобы самостоятельно в своем гараже разобрать его на эти автозапчасти». Если нет времени, места, мастерства, придется продать автомобиль компании, которая будет заниматься его разборкой», — прокомментировал эксперт.

При продаже машины Вячеслав Субботин рекомендует не спешить. Если звонков долго нет, то не надо снижать резко цену, делать это лучше постепенно. Не советует он и сразу снижать цену при поступлении первых звонков. Он отметил, что первыми, как правило, звонят перекупщики, которые сразу жестко занижают стоимость. Таких «покупателей» можно определить по манере разговора, добавил специалист.

Напомним, что ранее автоэксперт рассказал, с какими видами коробки передач лучше покупать машины.