В Рособрнадзоре рассказали о результатах проведения ЕГЭ в 2020 году

Москва, 3 августа. Результаты проведения ЕГЭ в этом году в среднем сопоставимы с итогами экзаменационных испытаний в прошлом году. Об этом рассказал начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.

По его словам, количество удаленных из аудиторий учащихся снизилось на 30% по сравнению с 2019 годом.

«Если говорить про результаты проведения экзамена, то, на наш взгляд, они, в принципе, стабильны, нет всплесков или глобальных падений. Они сопоставимы с результатами прошлого года», — пояснил Круглинский.

Он также рассказал, почему на фоне пандемии коронавируса были невозможны послабления в сложности ЕГЭ, пишет Kp.ru.

«Тут необходимо пояснить, как разрабатываются КИМы (контрольно-измерительные материалы. – Прим. ФАН). Для того, чтобы провести экзамен в этом году, задания начинают готовиться практически одновременно с публикацией спецификации демо-версии, что происходит еще в августе-сентябре предшествующего года», — добавил представитель Рособрнадзора.

Уже в феврале готовые тесты направляются на шифровку и тиражирование. Таким образом, задания невозможно сделать проще или сложнее, поскольку они уже были сформированы.