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Баранец рассказал, как РФ и КНР противостоят интригам США вокруг СНВ-3

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Баранец рассказал, как РФ и КНР противостоят интригам США вокруг СНВ-3

Американцы боятся даже не союза, а просто теплых партнерских отношений России и КНР — и поэтому даже рассматривают их военный потенциал в совокупности. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Так собеседник ФАН прокомментировал новость о том, что советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен выразил надежду на совместное с РФ и Китаем соглашение, которое ограничивало бы все ядерные вооружения. По словам эксперта, это предложение стало ответом на отказ нашей страны включить в новый договор СНВ-3 «выводок гиперзвукового оружия», впервые продемонстрированным Владимиром Путиным во время его выступления перед Федеральным собранием 1 марта 2018 года.

«Мы, конечно же, с этим не соглашаемся — это крайне невыгодно! — заявил военный обозреватель. — В том, что американцы отстали от нас по технологиям, нет нашей вины. Но тогда они зашли с другой стороны: попытались уговорить Пекин, чтобы он также вошел в СНВ-3! Поначалу китайцы отказывались, но затем предложили свой вариант соглашения: согласно ему и Россия, и США должны были выровнять свои ядерные потенциалы до уровня китайского. Мы пока особо на эту тему не высказывались, однако Соединенные Штаты выступили категорически против».

Баранец рассказал, как РФ и КНР противостоят интригам США вокруг СНВ-3

По словам Баранца, сейчас американцы всеми силами пытаются обуздать «китайского ядерного джина», поскольку начали видеть в КНР невероятную по масштабам угрозу.

«Владимир Путин, в свою очередь, предложил третий вариант: включить в СНВ-3, действие которого истекает в феврале 2021 года, не две и не три ведущих страны «ядерного клуба», а сразу пять, — сказал собеседник ФАН. — Иначе получается очень неправильный «перекос» в балансе сил: есть целый ряд стран НАТО, которые также обладают атомным оружием в количестве, достаточном для того, чтобы компенсировать какие-то сокращения у американцев».

Эксперт заявил, что США с помощью этой хитрой уловки хотели загнать в ловушку и нас, и китайцев — однако предложенное Путиным включение в договор также Франции и Великобритании нивелирует ее и переводит разговор на «честные» рельсы.

«А вот к такому общению у американцев аппетита уже нет, — смеется военный обозреватель. — Они хотели, чтобы их союзники по НАТО остались за рамками соглашения и могли клепать столько ядерных бомб, сколько понадобится для того, чтобы совокупный атомный потенциал Альянса значительно превосходил потенциал России и Китая вместе взятых»

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