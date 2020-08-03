Баранец рассказал, как РФ и КНР противостоят интригам США вокруг СНВ-3

Американцы боятся даже не союза, а просто теплых партнерских отношений России и КНР — и поэтому даже рассматривают их военный потенциал в совокупности. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Так собеседник ФАН прокомментировал новость о том, что советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен выразил надежду на совместное с РФ и Китаем соглашение, которое ограничивало бы все ядерные вооружения. По словам эксперта, это предложение стало ответом на отказ нашей страны включить в новый договор СНВ-3 «выводок гиперзвукового оружия», впервые продемонстрированным Владимиром Путиным во время его выступления перед Федеральным собранием 1 марта 2018 года.

«Мы, конечно же, с этим не соглашаемся — это крайне невыгодно! — заявил военный обозреватель. — В том, что американцы отстали от нас по технологиям, нет нашей вины. Но тогда они зашли с другой стороны: попытались уговорить Пекин, чтобы он также вошел в СНВ-3! Поначалу китайцы отказывались, но затем предложили свой вариант соглашения: согласно ему и Россия, и США должны были выровнять свои ядерные потенциалы до уровня китайского. Мы пока особо на эту тему не высказывались, однако Соединенные Штаты выступили категорически против».

По словам Баранца, сейчас американцы всеми силами пытаются обуздать «китайского ядерного джина», поскольку начали видеть в КНР невероятную по масштабам угрозу.

«Владимир Путин, в свою очередь, предложил третий вариант: включить в СНВ-3, действие которого истекает в феврале 2021 года, не две и не три ведущих страны «ядерного клуба», а сразу пять, — сказал собеседник ФАН. — Иначе получается очень неправильный «перекос» в балансе сил: есть целый ряд стран НАТО, которые также обладают атомным оружием в количестве, достаточном для того, чтобы компенсировать какие-то сокращения у американцев».

Эксперт заявил, что США с помощью этой хитрой уловки хотели загнать в ловушку и нас, и китайцев — однако предложенное Путиным включение в договор также Франции и Великобритании нивелирует ее и переводит разговор на «честные» рельсы.