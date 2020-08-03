Экономист предупредил Киев о массовых протестах в стране

Москва, 3 августа. Украине нужно готовиться к массовым протестам и бунту душевнобольных, по сравнению с которым протесты в США покажутся Киеву просто цветочками, предупредил экономист Олег Соскин.

По его словам, усугубляет ситуацию, большое количество психически больных людей, причем на официальном учете состоят только два миллиона человек.

«А еще у скольких миллионов людей фобии всякие, плюс 500 тысяч ветеранов минимум сейчас, этой восточной войны», — пояснил он в эфире интернет-канала Politeka.

Соскин предупредил, что ситуации, как в Луцке (где местный житель захватил пассажирский автобус и удерживал людей, угрожая устроить подрыв. — Прим. ФАН), могут не просто повториться, но будут нарастать на фоне ухудшения ситуации в Украине и в мире в целом. Пока, по мнению экономиста, эти ЧП нужно расценивать как предвестников бури, «колиивщины и гайдаматчины». А когда она разразится, «черные восстания в США будут просто не то что даже цветочки, а какие-то детские игрушки в песочнице».

Ранее о том, что Украину накроет волной протестов, заявил киевский политолог Михаил Погребинский. По словам специалиста, сейчас в стране постепенно накаляется внутриполитическая обстановка и напряжение будет расти благодаря расслабленной правоохранительной системе и бездействию полиции, которая не способна остановить людей, демонстративно нарушающих закон.