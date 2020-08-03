Коронавирус 3 августа в РФ и мире: количество смертей, последние новости

В России было выявлено 5394 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Подробнее о ситуации в мире и России — в материале Федерального агентства новостей.

Данные по России на утро 3 августа

На 3 августа 2020 года число заболевших на территории Российской Федерации составляет 856 264 (+5394), выздоровело 653 593 (+3420), умерло 14 207 (+79). Лидерство по числу новых заболеваний за сутки занимают Москва (+693), Свердловская область (+196) и Ханты-Мансийский АО (+172).

Ситуация по коронавирусу в мире на утро 3 августа

— Всего зараженных 18 250 363 (+20 953 за сутки) — Скончались 694 019 человек (+540 за сутки) — Выздоровевших 11 451 698 человек (+14 045 за сутки)

Данные по Украине на 3 августа

Как сообщает система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, на утро 3 августа в стране было зафиксировано 73 158 (+990 за сутки) случая заражения новым типом коронавируса. Всего в стране скончались 1738 человек (+13 за сутки), всего выздоровело 39 876 (+333 за сутки).

Лидерами по общему числу заболеваний стали Львовская область (9921 случаев заражения), Киев (8554) и Ровенская область (+6270).

Российская вакцина

Несколько российских компаний уже в сентябре начнут выпускать в промышленных масштабах первую вакцину от COVID-19. Такое заявление сделал глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Институт имени Н. Ф. Гамалеи работает по серийному производству с тремя предприятиями с площадками во Владимирской, Ярославской и Московской областях: это «Генериум», «Р-Фарм» и «Биннофарм». <…> Мы очень рассчитываем, что в сентябре должно уже начаться серийное производство», — заявил Мантуров ТАСС.

Кроме того, он добавил, что предприятия уже заняты подготовкой производства вакцины, сейчас идет отладка технологий. В частности, им нужно закупить реакторы.

Очередь за вакциной

Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на исследование аналитической компании Airfinity, Соединенные Штаты, Япония, Великобритания и страны Европейского союза договорились о закупке 1,3 миллиарда доз вакцины от коронавируса, которую еще не создали.

Несмотря на то, что эффективность вакцин от COVID-19 еще не доказана, значительное их число уже зарезервировано богатыми странами. При этом число сделок будет только расти.

По мнению аналитиков, 7,8 миллиарда человек могут не дождаться лекарства, а бедные государства окажутся «последними в очереди».