Рэпер Картрайт собирался развестись с женой и уйти к любовнице

Санкт-Петербург, 3 августа. Погибший российский рэпер Энди Картрайт собирался развестись со своей супругой Мариной Кохал и уйти к любовнице. К такому выводу пришли правоохранители после того, как изучили переписку музыканта. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Следователи в рамках уголовного дела изучили переписку рэпера с его супругой. Среди электронных писем также был обнаружен адрес любовницы Картрайта. В ближайшее время правоохранители собираются допросить девушку.

Напомним, что о смерти Энди Картрайта стало известно 30 июля. Супруга музыканта заявляла, что ее муж скончался еще 26 числа от передозировки. Чтобы уберечь рэпера от «бесславной смерти», Кохал расчленила тело мужа, а останки разложила по пакетам и хотела спрятать. Позже она позвонила адвокату, который и сообщил о случившемся в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».