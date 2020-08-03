Эксперт Коротченко объяснил попытки США обвинить РФ в связях с «Талибаном»

Обвинения в сотрудничестве с движением «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) в адрес России — это попытка США прикрыть собственные «неблаговидные делишки» с афганскими террористическими организациями. Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей высказал военный эксперт Игорь Коротченко.

Такова была его реакция на заявление советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена о том, что Россия «заплатит цену», если подтвердится ее предполагаемый сговор с боевиками «Талибана». Он полагает, что Россия якобы могла предпринимать злонамеренные действия против американских солдат в Афганистане. Советник также подчеркнул, что общественность, может, никогда и не узнает, какую именно цену заплатила Россия за свои решения.

Как напомнил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, «Талибан» признан в России террористической группировкой. Соответственно, никаких контактов с боевиками не может поддерживаться и осуществляться. Тем не менее появляются такие информационные вбросы со стороны американских политиков, которые являются отражением внутриполитической борьбы в США, говорит он.

«С одной стороны, все это делается для того, чтобы нанести удар по [Дональду] Трампу. С другой стороны, не имея на руках абсолютно никаких доказательств, американцы запускают очередную антироссийскую кампанию, основанную на откровенных фейках. При этом кампания по «очернению» России и дезинформации идет в американских средствах массовой информации практически непрерывно. Заявления высших должностных лиц США лишний раз подтверждают, что, не имея никакой реальной информации, они выплескивают все информационное поле, рассчитывая на получение определенных дивидендов политического и военного характера. Можно только сожалеть об этом», — выразил мнение Коротченко.

Поясняя ситуацию с «Талибаном», военный эксперт отметил, что именно США подписали с ним соответствующее политическое соглашение о взаимодействии.

«Американские дипломаты и спецслужбы контактируют с движением. Поэтому, если у США возникают какие-то вопросы, то им нужно адресовать их самим себе, — рассказывает собеседник ФАН. — Были крупные коррупционные скандалы, когда американская техника и вооружения, предназначенные для афганских правительственных сил, попадали в руки боевиков движения «Талибан». Устойчивые каналы взаимодействия у американцев с боевиками существуют. Не исключено, что все эти обвинения — это еще одна попытка США прикрыть собственные неблаговидные делишки с афганскими террористическими организациями».

В свою очередь, первый зампред Совфеда по международным делам Владимир Джабаров высмеял слова Роберта О'Брайена.

«Я думал, что там поумнее люди работают на таких должностях. Они несут откровенную ерунду, ничем не обоснованную и не подтвержденную. Россия — это не та страна, которой можно угрожать, и пугать нас не надо. Пусть занимаются своими предвыборными делами, а не пытаются отвлечь внимание своего народа на Россию. На это нужно спокойно реагировать», — поделился мнением политик.

Напомним, ранее в NYT была опубликована статья о том, что Россия якобы побуждала талибов совершать нападения на американских военных в Афганистане. Позже эту информацию опроверг президент США Дональд Трамп, сообщив, что национальная разведка признала версию недостоверной.

Пентагон также выступил с опровержением сообщений о сговоре российской разведки с афганскими боевиками. Представитель ведомства Джонатан Хоффман заявил, что Министерство обороны не нашло никаких свидетельств существования программы вознаграждения за убийство американцев.

Российский посол в США Анатолий Антонов назвал опубликованные в NYT данные «откровенной ложью», полностью опровергнув все обвинения в адрес российской стороны.

1 Организация запрещена на территории РФ.