Уголовное дело о геноциде в Псковской области возбудил СК РФ

Москва, 3 августа. Уголовное дело о геноциде в Псковской области во времена Великой Отечественной войны возбудил СК РФ после обнаружения массового захоронения людей в окрестностях бывшего концлагеря в поселке Моглино. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Сейчас в районе поселка Моглино уже извлечены останки 46 человек, в том числе девяти женщин с огнестрельными ранениями головы. Опираясь на данные из архивов, сотрудники СК смогли установить, что в Моглинском концлагере в годы оккупации было уничтожено более 3000 человек.

Фашисты проводили массовые расстрелы также и в окрестностях других деревень, сел и поселков, в том числе деревни Глоты. Сейчас там также идут поисково-разведывательные работы.

Петренко также напомнила о ходе расследования массовых убийств мирного населения Сталинградской (Волгоградской) области в годы Великой Отечественной войны. Одна из очевидцев тех событий, 93-летняя жительница села Перегрузное рассказала следователем, что подростком жила на оккупированной территории и видела, как фашисты насильно сажали евреев в автомобиль. Всего их было около 13 человек, в том числе младенцы. После этого они были расстреляны. Тела убитых местные жители обнаружили примерно в километре от села.