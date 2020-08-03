Минфин намерен изменить налог для нефтяных компаний

Москва, 3 августа. Министерство финансов РФ разработало законопроект, который касается изменения налога на дополнительный доход (НДД). Он станет жестче и затронет, в основном, крупные нефтяные компании.

Разработанный министерством документ позволит отечественному бюджету за три года получить с компаний нефтяного сектора на 200 млрд рублей больше.

Напомним, что с прошлого года налог действует на месторождения определенного географического положения и с высокими уровнем выработанности. Авторы законопроекта намерены подвести под налог все группы месторождений, которых насчитывается четыре.

Кроме того, предлагается запретить снижать облагаемую НДД базу более чем на 50% за счет переноса исторических убытков. Их индексацию с нынешнего года предлагается уменьшить с 16,3% до 7%.

Отдельно в документе сказано про вторую группу месторождений. Для них министерство предлагает ввести повышающий коэффициент в размере 1,5, что существенно повысит налоговую нагрузку.