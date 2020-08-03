Скулкина в обтягивающем костюме показала фигуру после самоизоляции

Москва, 3 августа. Участница популярного шоу Comedy Woman Екатерина Скулкина продолжает активно работать над своим телом. Изменения во внешности не остаются не замеченными поклонниками.

Звезда опубликовала в своем профиле в Instagram фотографию тренировочного процесса на летней лужайке. Знаменитость в обтягивающем спортивном костюме и желтых кроссовках позирует в позе с высоко поднятой одной ногой.

На кадре видны все изменения в фигуре артистки, которая уже на протяжении нескольких лет приводит свое тело в форму. Подтянутое тело 44-летней Скулкиной после самоизоляции впечатлило поклонников, и они не скупились на восхищенные отзывы.

«Круто! Тоже стараемся не отставать!» — написала evelina_wessels.

«Вау! Какая красота!» — добавила nataliasoboleva.

«Какая умница! Нет предела совершенству!» — подчеркнула anastasia_brows_markham.

«Какая вы умничка, восхищаемся просто вами!» — призналась svetlanasharova2904.