«Газпром» раскрыл стоимость поставок газа в Белоруссию в 2020 году

Москва, 3 августа. Корпорация «Газпром» оценила поставки газа в Белоруссию в 2020 году в 2,69 миллиарда долларов. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном по итогам совета директоров.

«Определить, что исходя из рыночной стоимости расчетная стоимость поставляемого газа в 2020 году в Белоруссию должна ориентировочно составить 2,69 миллиарда долларов», — указано в тексте.

Также отмечается, что ориентировочная стоимость услуг по транспортировке газа через Белоруссию в этом году составит 345 миллионов долларов. Кроме того, совет директоров одобрил заключение «Газпромом» с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» дополнительного соглашения от 31 декабря 2019 года к контракту на поставку газа Минску в 2015–2019 годах.

Напомним, в конце 2019 года у РФ и Белоруссии возникли разногласия по поводу формирования цен на газ. Тогда стороны договорились о стоимости только на первые два месяца 2020 года. В итоге Россия продолжила поставлять газ в Белоруссию по ценам 2019 года, то есть за 127 долларов за тысячу кубометров. Однако президент Белоруссии Александр Лукашенко весной заявлял, что в нынешних условиях газ для республики должен стоить 40–45 долларов за тысячу кубометров. 1 июля белорусский посол в Москве Владимир Семашко заявил, что Москва и Минск достигли понимания в газовом вопросе.