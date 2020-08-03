В Сети осудили зачинщиков массовой драки в Парке Горького

Москва, 3 августа. Пользователи Сети прокомментировали потасовку между бывшими военнослужащими ВДВ, отмечавшими 90-летие «крылатой пехоты», с сотрудниками Росгвардии.

По их мнению, инцидент случился из-за агрессивного поведения празднующих, перебравших с алкоголем.

«Стыдно за вас, десант! Ведете себя, как животные», «В меру пить нужно. А коли меры не знаешь, да знаешь об этом, то лучше не пить ее вообще», «С чего все началось? Сначала мы взяли три пузыря, но этого оказалось мало…» — осудили поведение десантников в Сети.

Аналогичную точку зрения разделяет и один из очевидцев конфликта. По его словам, правоохранители задержали одного из празднующих День ВДВ, который находился в состоянии алкогольного опьянения. После этого другие десантники пытались отбить своего товарища, однако на помощь бойцам Росгвардии пришли сотрудники полиции.

В горячую фазу конфликт перетек в результате агрессивного поведения одного из бывших военнослужащих ВДВ, который ударил проходящего в Росгвардии срочную службу бойца.

«В один момент кто-то из десантуры напал на срочника. Я своих не оправдываю: первым бил именно мужик в тельняшке. За это ему прилетело дубинкой по хребту. Завязалась потасовка», — отметил участник потасовки в разговоре с корреспондентом Kp.ru.

Сам он утверждает, что пытался успокоить своих сослуживцев и тем самым погасить конфликт.

Ранее в Сети появилось видео стычки между ветеранами ВДВ, отмечающими 90-летие «крылатой пехоты», и сотрудниками правоохранительных органов.

В Центральном округе Росгвардии сообщили, что усилиями их сотрудников было пресечено нарушение общественного порядка в парке Горького. Сейчас правоохранители устанавливают личности зачинщиков драки.