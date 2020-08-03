В России выявлено 5394 новых случая коронавируса

Москва, 3 августа. Более пяти тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 5394 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 1413 случаев (26,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении оперштаба.

За последние сутки умерли 79 человек с коронавирусом, 3420 пациентов были выписаны из российских больниц.

Общее число заболевших достигло отметки в 856 264. В России зарегистрировано более 14 тысяч летальных исходов. Число вылечившихся пациентов увеличилось до 653 593.

Первые случаи коронавируса были выявлены в китайском городе Ухань в конце прошлого года, напомнил Infox.ru. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) весной назвала ситуацию с новым вирусом пандемией. На сегодняшний день число заразившихся новым типом коронавируса превысило 18 млн человек, из них более 10 млн людей смогли победить пневмонию, вызванную SARS-CoV-2. Число летальных исходов приближается к отметке в 700 тысяч, пишет Deita.ru.