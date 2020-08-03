Экономист предложил схему для повышения пенсий в России

Москва, 3 августа. Для повышения пенсий в России необходимо изменить всю систему, поскольку маленькие суммы объясняются низкими зарплатами. Такой позиции придерживается профессор ВШЭ Евгений Гонтмахер.

Он предложил перейти на плавающий пенсионный возраст.

«Развитые страны переходят или уже перешли на плавающий, персонифицированный пенсионный возраст. Там схема такая: вы стремитесь повышать свою зарплату, свои официальные доходы, чтобы отчислять как можно больше денег в пенсионные фонды», — сказал экономист в интервью «Московскому комсомольцу».

Например, при наступлении 65 лет гражданину сообщают о размере его накоплений и потенциальной пенсии. Он может выбрать, выплатят ему эти деньги в ближайшие годы или будут выдавать пожизненно. Как отметил эксперт, если человека не устраивает получившаяся за годы работы сумма, он идет трудиться дальше. В таком случае гражданин уйдет на заслуженный отдых позднее.

Гонтмахер рассчитывает, что к такой схеме когда-нибудь придут и в России, но для этого стране «нужна высокопроизводительная, инновационная экономика».

Он добавил, что россияне не имеют права открыть пенсионный счет в банке, рассчитанный на 30-40 лет или отдать лишние деньги в Пенсионный фонд, указал «ФедералПресс».