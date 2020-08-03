Дочь Гузеевой показала себя голой в ванне

Москва, 3 августа. Дочь телеведущей Ларисы Гузеевой — Ольга — поделилась с пользователями Instagram пикантным видео. На кадрах в stories 20-летняя девушка позирует в ванной. Несмотря на то, что Ольга абсолютно обнажена, ничего «неприличного» она не продемонстрировала.

Напомним, что весной у дочери звездной мамы произошел нервный срыв. Телеведущая не захотела раскрывать причины. Она поддержала Ольгу и сделала ремонт в комнате, в которой девушка устроила погром. Однако дочь решила оставить мать и переехала к своему бойфренду.

Девушка ранее подчеркивала, что старается не зависеть от известной матери. По словам Ольги, она отлично знает английский язык и благодаря этому зарабатывает частным преподаванием.

Отметим, что в 19 лет у девушки была серьезная болезнь, в результате которой она поправилась на 10 килограммов. Дочь теледивы погрузилась в депрессию, ее мучали головные боли и бессонница. Ольга сильно страдала от лишних килограммов, учитывая «хрупкость» ее фигуры. Только в конце зимы нынешнего года ей удалось сбросить пять килограммов, сообщают «Дни.ру».