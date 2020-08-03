Минпросвещения РФ проведет общероссийское родительское собрание

Москва, 3 августа. Перед началом учебного года министр просвещения России Сергей Кравцов проведет ежегодное родительское собрание и ответит на вопросы родителей школьников в формате диалога с прямыми включениями из разных регионов страны. Общероссийское родительское собрание состоится 28 августа, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Сбор вопросов к главе образовательного ведомства идет до 22 августа, их можно отправить через специальный сервис на сайте Минпросвещения России, оставить на сайте Национальной родительской ассоциации и в официальных аккаунтах Минпросвещения РФ в социальных сетях.

К прямой трансляции собрания можно будет присоединиться из любой точки мира, уточнили в Минпросвещения РФ.

Главным партнером в организации и проведении Общероссийского родительского собрания выступает Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семей и защиты семейных ценностей».