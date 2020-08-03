Эксперты оценили «трагическую ошибку» украинцев

Западные кураторы Украины в шоке от действующей власти в лице украинского президента Владимира Зеленского. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Трагическая ошибка»

Украинцы совершили «трагическую ошибку», выбрав действующую власть. Такое заявление сделала депутат Верховной рады, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Однако, заметила политик, еще есть возможность исправить эту ошибку, поскольку в этом 2020 году в стране пройдут региональные выборы.

«Сейчас, как раз, если мы поняли, что была допущена тяжелая, трагическая ошибка, что была выбрана такая власть, что был выбран такой президент, потом правительство невежд и непрофессионалов, то сейчас можно это исправить», — отметила Тимошенко.

Кроме того, добавила депутат, большинство граждан Украины, почти 70 процентов, считают, что страна движется в неправильном направлении.

«Хотели шоу, его и получили»

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин заметил, что ранее считал, что президентом Украины все же станет Юлия Тимошенко. Однако украинский олигарх Игорь Коломойский смог найти больше аргументов для Запада и «гетманом Украины объявили Зеленского».

«Хотели шоу, его и получили. И Тимошенко верно говорит, что дилетанты у власти способны привести к трагедии всю страну. Напомню, что одна из частей сериала «Слуга народа» именовалась «От любви до импичмента». К нему и клонит Тимошенко. Очевидно, что это не только ее решение. Кураторы в шоке от «Команды Зе», естественное существование которой было лишь в том, чтобы завладеть голосами юга и востока страны. Свою миссию они отыграли. Оттого и вопрос импичмента вполне может возникнуть в украинском политическом дискурсе, а возможно, и доведен до конца», — уверен Антон Бредихин.

Политолог Юрий Якорь отметил, что любой политик, находящийся в оппозиции, считает, что избиратель ошибся, когда проголосовал не за него. Тимошенко не исключение. При этом нет никаких сомнений, что выборы ее партия не выиграет, но напоминать о себе надо.

«Она снова проиграет, потому что Зеленский еще не растерял свою популярность, потому что сохраняется запрос на относительно новые лица. 70% украинцев считают, что страна идет не туда? Значит, 30% дойдут до выборов и поддержат курс. Обычно этого достаточно для победы», — заключил Юрий Якорь.

Политолог Алексей Живов обратил внимание, что Тимошенко профессиональный политик. Игра в оппозицию — ее кредо.

«Однако мы хорошо помним, когда Юлию Владимировну весьма грубо отстранили от выборного процесса, чтобы протащить Петра Порошенко во второй тур, она дискредитировала себя отказом от протеста, показав свою полную зависимость от третьих лиц. Что касается неудовлетворенности политическим курсом Украины, то оно имеет хронический характер. Было бы странно полагать, что Зеленский сможет распутать клубок украинских проблем за такой короткий срок», — рассказал Живов.

Ранее Юлия Тимошенко заявила, что на Украине приняли решение на семь процентов повысить цены на газ. Это решение было принято органом, который подчиняется президенту Украины Владимиру Зеленскому.