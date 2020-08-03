حصاد أخبار ليبيا في 2 أغسطس/آب: مظاهرات تعم المناطق التي تسيطر عليها حكومة الوفاق بسبب المرتزقة الأجانب وليبيا ضد الاستعمار التركي

ليبيا. مظاهرات حاشدة واحتجاجات تعم العديد من المدن التي تحتلها قوات حكومة الوفاق، وقائد الجيش الوطني الليبي يعلن استعداد ليبيا لمقاومة الاستعمار التركي، وتدخل تركيا هو أسوأ فترة للأزمة الليبية.

سكاي نيوز: ليبيون يتظاهرون في طرابلس ضد المرتزقة الأجانب

خروج مظاهرات ضد المحتلين الأجانب والجماعات المسلحة غير الشرعية المحلية المنطوية ضمن القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية.

ليبيون يتظاهرون ضد حكومة الوفاق والتوزيع غير المتكافئ للكهرباء في الخمس

نقلت وسائل إعلام عربية عن مظاهرات في عاصمة شعبية المرقب في ليبيا، حيث أغلق المتظاهرون الطرق وأحرقوا الإطارات، احتجاجا على حكومة الوفاق الوطني غير الشرعية بسبب التوزيع غير العادل للطاقة.

نشطاء حقوق الإنسان يكشفون عن نقل تركيا 27 ألف مرتزق إلى ليبيا

قال نشطاء حقوق الإنسان السوريون في المرصد السوري لحقوق الانسان أن تركيا جندت 27 ألف مرتزق من جنسيات مختلفة لصالح نظام حكومة الوفاق الوطني غير القانوني.

تدخل تركيا هو أسوأ فترة في تاريخ الأزمة في ليبيا

اعتبرت جامعة الدول العربية أن تدخل تركيا في ليبيا هو أسوأ فترة خلال الأزمة الليبية.

رجل أعمال مقرب من أردوغان يسيطر على موانئ حكومة الوفاق في ليبيا

فرضت تركيا رقابة على عمليات الاستيراد التي تقوم بها موانئ حكومة الوفاق، ومن أجل هذا تم استخدام رجل أعمال مقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

برلمانية إيطالية تدعو إلى إلغاء اتفاقيات الهجرة مع ليبيا

دعت العضو في البرلمان الإيطالي روسيلا موروني إلى إلغاء الاتفاقيات المتعلقة بالهجرة مع ليبيا، واصفة إياه بأنه إجراء أمني ضروري.

القائد العام للجيش الوطني الليبي: ليبيا ستصبح جحيما للغزاة الأجانب

ألقى القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر كلمة أمام أفراد كتيبة طارق بن زياد مؤكدا فيها أن ليبيا ستصبح جحيما للغزاة الأجانب.

وأضاف حفتر أن الشعب الليبي لن يرضى أبدا بالاستعمار التركي وسيقاتل من أجل استقلاله حتى النهاية.

أردوغان يستخدم السراج لخدمة مصالح تركيا

يستخدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زعيم ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني فايز سراج لتحقيق طموحات أنقرة الاقتصادية والجيوسياسية.