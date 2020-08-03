В России снижают размер первоначального взноса по ипотеке до 15%

Москва, 3 августа. Правительство России утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке до 15%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Российский политик напомнил о действующей программе льготной ипотеки под 6,5%. Эта программа, как считает чиновник, стала «одним из самых успешных инструментов поддержки и покупателей недвижимости, и строительной индустрии в период борьбы с коронавирусом».

«Теперь сделаем следующий шаг. Снизим размер первоначального взноса с 20 до 15%», — приводит пресс-служба правительства слова Мишустина.

По его словам, таким образом в программе смогут участвовать заемщики, которые не успели накопить необходимую сумму до ноября 2020 года.

Председатель правительства сообщил, что постановление уже подписано, пишет «Утро.ру».