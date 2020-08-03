С какого возраста можно перевозить ребенка на переднем сиденье автомобиля в 2020 году

Как правильно перевозить детей в машине? Со скольки детям можно сидеть впереди в кресле и без кресла? Обязательно ли использовать удерживающие устройства? Есть ли штрафы за неправомерную перевозку несовершеннолетних и какие? Разбираемся в вопросах о детских перевозках по правилам дорожного движения.

Правила перевозки несовершеннолетних

С первых дней жизни родители заботятся о ребенке, и кажется, что только на маминых руках кроха будет в полной безопасности как дома, так и в машине. Поэтому желание перевозить малыша на ручках вполне объяснимо. К сожалению, мамины руки не смогут обеспечить безопасность младенца и крохи постарше во время движения и тем более в случае аварийной ситуации.

Физиология детского организма отличается от взрослого. Костная ткань у малышей еще очень мягкая. В первые месяцы жизни крохи не удерживают голову из-за слабости шейных мышц. А став старше, чуть лучше приспосабливаются к внешним опасностям, но все еще слишком «хрупкие». Поездки же в автомобиле всегда риск. Никогда не знаешь, в какой момент подрежет лихач или придется резко затормозить. В эту секунду малыш может вылететь из рук, удариться, получить серьезную травму. А если он вообще не будет зафиксирован в авто, возможны самые страшные последствия.

Поэтому правила перевозки детей соблюдать стоит. Ведь они разработаны в первую очередь для нашего же спокойствия и безопасности. Но и об удобстве забывать не стоит: ребенок может располагаться в автомобиле таким образом, чтобы было комфортно и ему, и родителям. Он может сидеть впереди в кресле или без кресла (с определенного возраста). А может находиться на заднем ряду сидений с краю или по центру.

При посадке малыша сзади родитель сам определяет комфортное положение. Как показывает практика, самое безопасное место — за водительским сиденьем, но самое удобное — посередине, так как позволяет наблюдать за крохой в зеркало и общаться с ним в пути.

ПДД в части перевозки несовершеннолетних в последний раз менялись в 2017 году. Условия транспортировки не изменились. Запрещено перевозить малышей:

на руках,

в кузове или прицепе,

на заднем сиденье мотоцикла.

Нужно перевозить с помощью специальных удерживающих устройств или автомобильных кресел. За несоблюдение требования предусмотрен штраф — 3000 рублей для обычного водителя. Сотрудники ГИБДД обычно строги к соблюдению этой нормы. И если видят авто, в котором малыш выглядывает в заднее стекло, обязательно остановят. То же касается перевозки на переднем сиденье — со скольки лет возить ребенка спереди, важно знать, чтобы не получить штраф.

Автокресло или удерживающее устройство — что правильно

Выбирать удерживающее устройство необходимо согласно возрасту ребенка.

До 6 месяцев. Может использоваться только автолюлька, в которой грудничок располагается горизонтально. Устанавливать автолюльку следует перпендикулярно ходу движения: на заднем ряду вдоль, занимая среднее и крайнее места. В этом случае малышу ничего не угрожает даже в случае столкновения. В автолюльке он находится в физиологичном положении, его голова зафиксирована, а само удерживающее устройство надежно закреплено ремнем безопасности или системой ISOFIX и дополнительно зафиксировано спинками кресел.

Может использоваться только автолюлька, в которой грудничок располагается горизонтально. Устанавливать автолюльку следует перпендикулярно ходу движения: на заднем ряду вдоль, занимая среднее и крайнее места. В этом случае малышу ничего не угрожает даже в случае столкновения. В автолюльке он находится в физиологичном положении, его голова зафиксирована, а само удерживающее устройство надежно закреплено ремнем безопасности или системой ISOFIX и дополнительно зафиксировано спинками кресел. От 6 месяцев до года. Может использоваться автолюлька, если крохе все еще удобно в ней. Или автомобильное кресло, в котором малыш располагается сидя. Важно выбирать кресло с эргономичным подголовником, который фиксирует шею в правильном положении и предупреждает травмы в случае удара.

Может использоваться автолюлька, если крохе все еще удобно в ней. Или автомобильное кресло, в котором малыш располагается сидя. Важно выбирать кресло с эргономичным подголовником, который фиксирует шею в правильном положении и предупреждает травмы в случае удара. От года до 7 лет. Возможно использование только автомобильного кресла. В возрасте после трех лет обычно имеет смысл выбрать новое вместо того, что использовалось с первых лет жизни. Мягкий, объемный подголовник уже не так важен и может мешать малышу. Более удобны модели с высоким подголовником с надежной боковой защитой.

Возможно использование только автомобильного кресла. В возрасте после трех лет обычно имеет смысл выбрать новое вместо того, что использовалось с первых лет жизни. Мягкий, объемный подголовник уже не так важен и может мешать малышу. Более удобны модели с высоким подголовником с надежной боковой защитой. От 7 до 12 лет. По мере взросления костная ткань становится прочнее. Снижается риск переломов и травм внутренних органов в случае аварии. Эти изменения учитываются в ПДД, поэтому, перевозить ли ребенка в автокресле или использовать для этого другие устройства, решать родителям. Автокресло приоритетно: не существует устройств, которые обеспечивали бы аналогичный уровень безопасности при перевозке. Но если ребенок из него вырос или использование уже неудобно, можно заменить его удерживающими устройствами: бустером, накладкой на ремень безопасности и самим ремнем. Перевозка детей непристегнутыми запрещена, так же как и взрослых.

После 12 лет ограничений по способу перевозки уже нет. Дети могут ездить как взрослые — на сиденье автомобиля, пристегнутые ремнем, в том числе и на переднем кресле. Ограничения касаются лишь подростков, которые не доросли до 1,5 метра. Пока рост чада не достиг этой отметки, перевозить его спереди без кресла запрещено.

Ребенок не переднем сиденье — со скольки лет

Если родители соблюдают рекомендации по выбору удерживающих устройств, перевозить детей спереди в кресле можно уже с рождения. Но с соблюдением требований безопасности.

Автолюлька. Малышей до года нужно перевозить в автолюльке, зафиксированной штатным ремнем безопасности или крепежной системой ISOFIX. Люлька должна располагаться против хода движения. То есть голова младенца будет обращена не в окно, а по направлению к спинке кресла.

Малышей до года нужно перевозить в автолюльке, зафиксированной штатным ремнем безопасности или крепежной системой ISOFIX. Люлька должна располагаться против хода движения. То есть голова младенца будет обращена не в окно, а по направлению к спинке кресла. Автокресло. В кресле спереди детей можно перевозить с года и до 12 лет. Никаких претензий у сотрудников ГИБДД к водителю не возникнет. Кресло должно быть зафиксировано штатными ремнями безопасности, а пассажир в нем — пристегнут.

В кресле спереди детей можно перевозить с года и до 12 лет. Никаких претензий у сотрудников ГИБДД к водителю не возникнет. Кресло должно быть зафиксировано штатными ремнями безопасности, а пассажир в нем — пристегнут. Удерживающие устройства. Согласно КОАП, с 7 до 12 лет ребенка можно перевозить на переднем сиденье автомобиля без кресла, но с применением специальных удерживающих устройств. Однако ни в Кодексе об административных правонарушениях, ни в ПДД нет расшифровки понятия удерживающего устройства. Бустер, подушка, накладка на ремень — все это варианты родительского выбора, не прописанные в официальных рекомендациях. Поэтому, если кроха, зафиксированный удерживающим устройством, едет на заднем ряду автомобиля, сотрудник ГИБДД не придерется. Но если ребенок сидит впереди без кресла, а лишь с накладкой на ремне, водителя могут оштрафовать. Поэтому до 12 лет следует или использовать автокресло, или возить маленького пассажира на заднем ряду сидений.

Если вы располагаете автолюльку или автокресло спереди, необходимо отключить подушку безопасности пассажира. В случае столкновения удар подушкой безопасности для пассажира ростом до 1,5 м составляет не меньшую опасность, чем последствия ДТП. Для подростков после 12 лет это правило уже не актуально: подушку безопасности нужно оставлять активной.