Несколько категорий россиян получат выплаты в августе

Москва, 3 августа. Выплаты единовременного характера получат в августе некоторые категории граждан РФ.

Предоставление выплаты предусмотрено для семей с детьми в возрасте от трех до семи лет и с доходом ниже прожиточного минимума. Также деньги полагаются тем семьям с детьми от 3 до 16 лет, которые не получили их в июне или июле.

Граждане, которые лишились работы в связи с ликвидацией юрлица или по причине сокращения, смогут получить выплаты за первый и второй месяцы после увольнения.

Кроме того, будут выплачиваться компенсации гражданам, которые до конца 2020 года потратят деньги на отдых в России.

Напомним, что речь идет о так называемом кэшбэке при покупке туров у операторов, включенных в определенный реестр. Минимальная продолжительность тура должна быть пять дней, стоимость — от 25 тысяч рублей. Оплата должна осуществляться с карты платежной системы «Мир». Вернуть на карту можно будет от 5 до 15 тысяч рублей.

К данной госпрограмме по стимулированию внутреннего туризма присоединилось более тысячи туроператоров и 2500 гостиниц.