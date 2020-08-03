Ученые предупредили о надвигающейся глобальной катастрофе

Мельбурн, 3 августа. Жителей Земли может ждать глобальная катастрофа в ближайшие 100 лет. К такому выводу пришли ученые Университета Мельбурна (Австралия), результат исследования которых опубликован в журнале Nature.

По мнению экспертов, в ближайшие 100 лет человечество столкнется с потопом мирового масштаба. Опасность подъема уровня мирового океана усиливается в связи с активными приливами, а также увеличивающимися волнами и штормами.

Ученые считают, что, если человечество не примет меры, к 2100 году внушительная часть суши окажется под водой. В самом тяжелом положении окажутся прибрежные районы, так как их может затопить на 50%.

Аналитики пришли к выводу, что риск подтопления в первую очередь грозит районам, расположенным на высоте около 10 метров над уровнем моря. Ученые даже смоделировали карту, на которой обозначили районы с самым высоким риском подтопления. Так, в США к 2100 году могут быть частично затоплены территории штатов Северная Каролина, Вирджиния и Мэриленд, пишет «Газета Кемерова». В Азии под угрозой находятся некоторые регионы Китая, Бангладеша и Индии, а в Океании — северная часть Австралии.

Что касается Европы, то здесь от глобального потопа сильнее всего пострадают север Германии и Франции. По оценке исследователей, главной жертвой всемирного наводнения станет Великобритания. При наихудшем сценарии от глобального потопа пострадают 287 миллионов человек по всей Земле.

Отметим, что в этом году более 2,5 миллиона человек пострадали из-за наводнений в индийских штатах Ассам и Бихар. С потопами Индия сталкивается каждый год.