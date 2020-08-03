Галкин поделился богатым урожаем с огорода Пугачевой

Москва, 3 августа. Юморист Максим Галкин опубликовал в stories Instagram новое видео, снятое в огороде его супруги Аллы Пугачевой. Артист и его сын Гарри показали фанатам богатый урожай, выращенный на семейном участке.

На фото Галкин заходит с мальчиком в теплицу, чтобы проверить посадки.

«Пойдем. Ого, какие огурцы, ты видел?! Смотри, какой маленький! Ого, он такой колючий», — сказал сыну комик.

Гарри захотел съесть маленький огурчик, но вместо этого Галкин предложил ему большой плод, от которого мальчик отказался.

«А, ты хочешь съесть маленький?! Я же и не понял. На, держи», — ответил артист, протягивая сыну овощ.

Осмотрев урожай и насытившись огурцами, Галкин с Гарри, вероятно, отправились домой, чтобы поделиться впечатлениями с Примадонной и дочерью звездной пары Лизой.

Супруг Пугачевой не впервые хвастается перед поклонниками семейным огородом, на котором также растут кабачки, томаты и другие овощи. Кроме того, Галкин даже раскрыл фанатам рецепт салата, приготовленного из выращенных на собственном участке плодов.

Ранее Галкин также отличился на поприще своей супруги, спев с Николаем Басковым и группой «Моральный кодекс» хит Александра Серова «Я люблю тебя до слез», передает «Культуромания».