Премьер-министр Михаил Мишустин провел совещание о ситуации на рынке труда. По итогам были приняты решения и даны поручения ряду министерств и ведомств по подготовке комплекса мер, повышающих шансы выпускников средних профессиональных и высших учебных заведений на получение работы. Молодежь — одна из категорий, сталкивающихся с трудностями в поиске работы из-за отсутствия опыта.

У меня нет сведений о том, что в этом году у выпускников будут какие-то проблемы с трудоустройством. Я верю в нашу молодежь.

Когда мы говорим о выпускниках, то нужно понимать, что есть выпускники сильных вузов — Бауманки, ВШЭ, МГУ — отличники, которые с третьего курса уже нарасхват, за которыми стоит очередь из работодателей. У ребят, которые хорошо учились, нет проблем с поиском работы.

Но если мы говорим о выпускниках так называемых «заштатных вузов», то качество подготовки там оставляет желать лучшего. Ведь есть учебные заведения, которые, вместо того, чтобы выпускать хороших специалистов, просто выдают дипломы.

Ситуация с колледжами ещё хуже. Конечно, у нас есть много колледжей, в которые вкладывались работодатели. Также у нас есть колледжи, конкурсы в которые выше, чем в некоторые вузы.

Но есть такие колледжи, которые, может быть, и надо было вообще закрыть, но молодежи, которая живет в селах или отдаленных регионах, тогда будет некуда пойти учиться. Поэтому, когда мы говорим «проблемы у выпускников», надо понимать, у каких именно. Нужна статистика по направлениям подготовки, по вузам.

Квалифицированные работники всегда будут нужны. Есть хорошие вузы, которые готовят хороших специалистов, но всегда есть проблема места и времени. Экономически неустойчивая ситуация. Бывает так, что вузы выпустили больше хороших ребят, чем могут взять регионы. Или у работодателей возникли проблемы — например, специалиста готовили для автопрома, а предприятие сокращается.

И здесь нужно «передержать» выпускников, пока не появятся новые рабочие места. Нужны годичные стажировки для приобретения опыта работы. Это решит сразу несколько вопросов.

Система субсидий для занятости выпускников должна существовать только для тех, у кого действительно есть проблемы с поиском работы. Те, кто выпускается, например, из МГУ, в этих субсидиях не нуждаются.

У молодых людей всегда есть проблема первой работы. Не каждый работодатель готов заключать бессрочный трудовой договор без опыта работы. Если компания в этом случае несет какие-то финансовые риски, нужны субсидии.

В нашей стране нельзя заключать срочный договор с выпускниками, только договор об испытательном сроке. Предположим, человек не прошел этот срок, и у него появляется первая запись в трудовой книжке. Если работника пожалеют, то напишут, что он ушел по собственному желанию.

Но если бы работодатель придерживался трудового кодекса, то должен был бы написать, что человек «уволен из-за непрохождения испытательного срока». Но если работодатель сможет установить срок на полгода, а через полгода либо перевести студента на бессрочный трудовой договор, либо уволить, но уже в связи с истечением срока договора, то обе стороны будут довольны. У работодателя не будет болеть голова из-за того, что придется оформлять увольнение, убеждать сотрудника уйти по соглашению сторон или по собственному желанию.

Субсидия ведь предоставляется не на год, а на адаптационный период, предельно — шесть месяцев. Если мы говорим, что эта мера направлена на снижение рисков работодателей, то мы должны ориентироваться на ту сумму, которая действительно их устроит. Чтобы работодатель мог вложиться в молодого специалиста, доучить его, если надо, послать на стажировку за свои деньги. В части заработной платы эта величина должна быть ощутимой.

Я верю в нашу молодежь. Если молодые люди хорошо обучены, то у них больше шансов найти хорошую работу, чем у людей предпенсионного возраста или у здоровых мужчин среднего возраста. Молодежь лучше, ее больше. У нее лучше образование, кто же сейчас отказывается от молодых?

Максимум, сколько выпускников не сможет найти работу сразу после выпуска — 5-10%, и это в худшие времена. Но ведь эти ребята смогут найти ее позже. Поддержка государства нужна тем, кто испытывает сложности.