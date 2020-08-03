Грузчик раскрыл причину «швыряния» чемоданов в аэропорту

Москва, 3 августа. Грузчики в аэропортах хорошо известны тем, что в своей работе часто бывают неаккуратными. Самое распространенное явление — швырять чемоданы пассажиров лайнеров. Один из представителей этой профессии объяснил, почему он и его коллеги иногда поступают подобным образом.

Пользователь портала Reddit подчеркивал, что попадаются очень тяжелые чемоданы и сумки, которые трудно поставить на ленту или положить в грузовик. Однако основным фактором в работе является время. У грузчиков, по словам пользователя, время загрузки и выгрузки весьма ограничено, поэтому иногда сумки тяжелее 40 килограммов приходится швырять.

Грузчик заверил, что бывают недостатки в работе, однако персонал, как правило, старается предельно бережно относиться к багажу пассажиров, сообщает Daily Express.

Напомним, что ранее анонимный грузчик — пользователь указанного выше портала объяснил, какую «деталь» чемодана он считает лишней. Работник с 11-летним опытом отметил, что его коллег раздражают прикрепленные бирки.