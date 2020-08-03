Мантуров пообещал выпуск миллионов доз вакцины от коронавируса в РФ

Москва, 3 августа. Миллионы доз вакцины от коронавируса будут выпускаться в России к началу 2021 года. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его словам, в сентябре три российских компании начнут промышленное производство вакцины, которая была разработана центром имени Гамалеи. Производить вакцину будут на площадках во Владимирской, Московской и Ярославской областях. Мантуров отметил, что объемы производства будут зависеть от нужд системы здравоохранения.

«По предварительным оценкам, за счет запуска контрактных площадок в этом году мы сможем обеспечить объем производства в несколько сотен тысяч доз вакцины в месяц с последующим увеличением до нескольких миллионов к началу следующего года», — рассказал глава Минпромторга в интервью ТАСС.

Министр уточнил, что предприятия уже готовятся к выпуску вакцины. Сейчас площадки отлаживают технологию и докупают оборудование, в частности, реакторы.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что центр имени Гамалеи завершил клинические испытания вакцины от коронавируса. По его словам, сейчас готовится пакет документов для регистрации препарата.

Также Мурашко подчеркнул, что для россиян вакцинация от коронавируса будет бесплатной. Ожидается, что большинство граждан РФ смогут сделать прививку уже в октябре.