Донецк, 3 августа. Четверо бойцов ВСУ подорвались на собственных зарядах в Донбассе, сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР Олег Никитин.

По его словам, подрывы произошли в районе населенных пунктов Пески и Водяное. Украинские силовики проводили в этой местности проводили работы по дооборудованию позиций, указал Никитин. По его словам, ранения получили двое военных из 34 батальона 57 бригады и 501 батальона.

«Нашими наблюдателями зафиксированы три взрыва на позициях ВСУ в результате использования окопных зарядов. В настоящее время старший солдат Шевелев и солдат Мичка с осколочными ранениями конечностей находятся в ВМГ города Покровск. В свою очередь, штаб ООС заявил об обстрелах якобы со стороны республики», — сказал Никитин.

Гражданская война на Украине началась после государственного переворота в стране в 2014 году. По последним данным, жертвами внутриукраинского конфликта стали более 13 тысяч человек.

Ранее экс-представитель Украины на переговорах в Минске, бывший посол в Белоруссии Роман Бессмертный призвал президента Украины Владимира Зеленского возобновить обстрелы Донбасса. По его мнению, действующая в Киеве политика недостаточно агрессивна, что свидетельствует о госизмене со стороны украинского лидера и его команды.