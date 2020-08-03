На митинг в поддержку Фургала пришли 50 человек и нетрезвые ВДВ-шники

Площадь Ленина перед резиденцией губернатора Хабаровского края, ранее собиравшая по нескольку тысяч протестующих против ареста Сергея Фургала, сейчас собирает 50–60 человек. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Если в субботу на митинг вышло около трех тысяч человек, то в минувшее воскресенье на площади собралось около 50 человек, а вместе с блогерами и журналистами корреспондент ФАН насчитал около 80 граждан.

Сотрудники полиции, сопровождающие акции, объяснили, что низкое количество участников может быть связано с дождливой погодой, а также с отсутствием иностранной прессы — дело в том, что представители западных информационных агентств прилетают в Хабаровск только по субботам, поэтому в остальные дни митинги остаются без кураторов. Действительно, дожди льют третий день подряд, а сторонней прессы немного.

В результате акция становится уделом городских фриков: вот пришел постоянный участник акций за Фургала, немолодая женщина с принтом иконы в руках; вот наряженный казаком мужчина с «Слава Руси»; вот юный подросток на велосипеде с плакатом «Фургал — мой кумир!».

По случаю Дня ВДВ в воскресенье митинг посетили трое парней в тельняшках и голубых беретах с боевой подругой. Все четверо были очень навеселе, громко обсуждали последние новости. Из разговоров можно понять, что по своим людям распространяются номера счетов, где собирают деньги на поддержку организаторов протестных акций, но денег приходит мало, и это обстоятельство огорчает.

Боевая подруга десантников говорит, что нужно не сдаваться, что люди инертны и нужно надеяться, что протесты начнутся и в других городах России. Далее она возмущенно сообщила, что мэр Москвы на благоустройство города выделил 16 млрд рублей, а правительство России Хабаровскому краю выделило дотацию всего в 1,7 миллиарда рублей на компенсацию потерь бюджета в период пандемии.

Может, и мало, я не специалист, но ведь и численность населения в Москве и во всем Хабаровском крае сильно разнится. 12 миллионов в Москве и 1,3 миллиона во всем крае. А в Хабаровске так и вовсе около 600 тысяч. И при этом как раз Хабаровский край получит больше, чем другие субъекты Дальневосточного региона. Но слова девушки падают на благодатную почву, и все согласно кивают головами и ругают Москву. Вообще, эта тема «Москва все гребет под себя, все доходы уходят в Москву, в крае ничего не остается» крайне популярна здесь, на Дальнем Востоке.

Веселый десантник подхватывает разговор и предлагает отобрать все у «олигархов».

«Нужно взять у них все и поделить между нормальными людьми, а олигархов вот тут, на площади, расстрелять», — кричит он.

Отдельного внимания заслуживают городские сумасшедшие, которых я наблюдал в разных странах во времена тамошних «майданов» — в Киеве, Тбилиси, Кишиневе. Такие типажи есть везде. Это не обязательно настоящие психически больные, скорее это люди с полным отсутствием самокритичности. Стоит такой мужичок и с горячностью проповедует, что и как нужно изменить в стране, чтобы наступило всеобщее счастье. Он точно знает, как нужно сделать. А у самого кроссовки рваные и руки серые от грязи. Человек умыться не в состоянии, но он жарко спорит о судьбе Родины, указывает, как и что нужно сделать.

В целом понятно, почему костяк протеста вынужден ходить каждый день — чтобы протест не затух. А признаки этого уже появились. Новизна явления прошла, три недели процесс уже длится, другие города реагируют вяло. Хайп еще остается, народ вокруг на клаксоны давит, но видно, что тема уже утомила Хабаровск. На последнем митинге слово взял один из протестующих с предложением составить список требований, собрать подписи и переслать в Москву.

Я не берусь судить о реальности самого предложения, но автора освистали сразу. Обозвали «титушкой», кремлевским холуем и засланным казачком. Этим проще ходить и кричать: «Фургал — наш губернатор», «Хабаровск, вставай», «Просыпайтесь города, с нашей родиной беда», «За Фургала вся страна!» и другие неубедительные кричалки, чем предложить что-то конкретное.

Митинг закончился по накатанной схеме. Покричали кричалки перед резиденцией губернатора и отправились шествием на улицы Хабаровска под привычно-равнодушные призывы сотрудников ГИБДД: «Жители Хабаровска. Выход на проезжую часть запрещен. Нахождение на проезжей части пешеходам запрещено».

При все при этом край, конечно, требует инвестиций и грамотного руководства. Достаточно сказать, что цены на продукты здесь выше, чем в Москве, а вот зарплаты лишь 25–40 тысяч рублей.