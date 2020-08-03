Астролог рассказала, как привлечь удачу в начале августа

Мы наблюдаем последние дни, когда Меркурий находится в своем знаке Близнецов. За счет аспекта Юпитера понедельник и вторник будут эффективны в плане торговых сделок, заключений контрактов, переговоров. Необходимо использовать это время по максимуму. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказала астролог Яна Ваганова.

3 августа, понедельник

По словам астролога, 3 августа — благоприятный день. Энергия природы увеличивает внутренний потенциал. Но Луна будет находиться под влиянием Сатурна, что даст психологически неустойчивое состояние. Необходимо прислушаться к себе, к миру, к энергиям вокруг. Удача придет от занятий собой и своим внешним видом, масляный массаж всего тела поможет нервной системе расслабиться.

4 августа, вторник

Как отметила Ваганова, это день гармонии и спокойствия. Необходимо сохранять покой в душе через духовные практики.

«Влажная уборка в доме тоже связана с очищением и благоприятна на физическом уровне. Физическая активность, массажи, маникюр и занятие творчеством принесут пользу. Удача придет от пребывания на природе, отдыха и восстановления сил», — добавила она.

5 августа, среда

Благоприятный день. Нужно следить за своей речью, в этот день природа откликается на каждое, даже случайно брошенное слово.

«Физические нагрузки сегодня особенно полезны, а также повседневные дела, приготовление пищи, выполнение текущей работы, уборки. Удача от благодарности и общения с высшими энергиями (молитвы, мантры, медитации). Раздражение и проявление негативных эмоций испортит отношения с близкими», — пояснила Ваганова.

6 августа, четверг

Астролог рекомендует в этот день не быть эгоистичными. Нужно воспринимать все как должное и заслуженное.

«Не следует торопиться, принимать поспешных решений, постарайтесь не смотреть новости, в этот день вы будете более чувствительны к глобальным событиям в мире. На этот день можно смело запланировать садово-огородные работы, а если у вас нет сада, то займитесь улучшением жизни домашних растений», — рассказала Ваганова.

7 августа, пятница⠀

Первая половина дня обещает быть активной и даже дерзкой, можно участвовать в необычных мероприятиях и испытаниях. Вторая половина дня будет больше располагать к продуктивному общению. Не нужно начинать в этот день новых и важных дел — этот день «пустых рук». Удача придет от оказанной помощи — это поможет завоевать доверие друзей.

8 августа, суббота

Благоприятный день. На этот день можно смело запланировать какую-либо новую деятельность или важное дело.

«Благоприятно заниматься йогой и медитацией. Обязательно полейте комнатные растения — это принесет вам удачу. Постарайтесь не влезть в долги», — добавила астролог.

9 августа, воскресенье

Ваганова рекомендует в первой половине дня ориентироваться на отдых и расслабление, которые способны принести огромный заряд энергии. Духовные практики помогут очистить ваше сознание и приблизить к внутренней и внешней чистоте.

«Вторая половина дня больше подходит для решительных и активных действий. Удачными будут любые занятия, связанные с автотранспортом от поездок загород до купли-продажи и ремонта авто», — заключила Ваганова.

Напомним, астрологи рассказали, каким знакам зодиака повезет в августе и они встретят свою вторую половинку.