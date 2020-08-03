Роскачество рассказало, как выбрать спелый и вкусный арбуз

Москва, 3 августа. Россиянам в сезон арбузов рассказали, как выбрать спелые и сладкие ягоды. Роскачество развеяло бытующие мифы и дало советы по выбору арбузов.

Специалисты ведомства отметили, что, прежде всего, по арбузу нужно постучать. Звук говорит о том, насколько спела ягода.

«Звук должен быть не глухим и не звонким, а чем-то средним между ними, гулким, напоминающим вибрацию. Глухой звук – арбуз перезрел, слишком звонкий – недозрел», — говорится в сообщении Роскачества.

Россиянам при выборе арбуза рекомендуют смотреть на поверхность ягоды — плод должен выглядеть свежим, целым, чистым, быть с окраской и матовым блеском корки. А вот ориентироваться на хвостик арбуза не стоит — он не является стопроцентным признаком вкусного арбуза, указал «Мир 24».

В Роскачестве также призывают не сжимать арбузы в надежде узнать, спелый ли он, пишет «Вечерняя Москва». Дело в том, что арбуз хрустит при надавливании всего один раз, и, вероятнее всего, этот хруст был при транспортировке.