Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока — 2»

Варшава, 3 августа. Польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало «Газпром» на 57 миллионов долларов за отказ сотрудничать по делу о строительстве трубопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщается на официальном сайте UOKiK.

«Глава UOKiK Томаш Хрустный наложил штраф на сумму около 213 миллионов злотых (57 миллионов долларов. — Прим. ФАН) на «Газпром». Это результат отсутствия сотрудничества в разбирательстве, которое проводится в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2», — говорится в сообщении.

Уточняется, что штраф был наложен в связи с разбирательством в отношении создания консорциума, финансирующего строительство газопровода без согласия президента UOKiK. Польский регулятор выдвинул обвинения в отношении «Газпрома», а также одной швейцарской и четырех нидерландских компаний.

UOKiK утверждает, что в ходе разбирательства запросило документы у «Газпрома», однако российская компания отказалась их предоставить. Также польский регулятор заявляет, что «Газпром» не предоставил контракты, заключенные его дочерним предприятием с другими компаниями, финансирующими строительство «Северного потока — 2». В UOKiK подчеркнули, что наложили штраф в соответствии с польским законом о конкуренции и защите прав потребителей, который основывается на европейском законодательстве.

Ранее немецкий политический эксперт Александр Рар рассказал о давлении на Германию со стороны США из-за «Северного потока — 2».