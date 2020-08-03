Россиян предупредили о надвигающейся жаре

Москва, 3 августа. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей северо-восточной европейской части России о сильной жаре.

По словам специалиста, температура воздуха в регионах, расположенных на северо-востоке европейской части России, повысится на шесть-семь градусов выше нормы в течение рабочей недели.

Так, например, в Коми, Архангельской области, на севере Урала и в Ямало-Ненецком автономном округе температура будет до 30 градусов тепла, что является на 6–7 градусов выше нормы.

Такая же погода ожидается и на северо-востоке Уральского федерального округа.

«Причина тому — антициклон. Он будет распространять влияние от центра Европейской России на восток… В Якутию опять возвращается, там будет 23–29 градусов, а в Якутске будет еще теплее. Причина — тоже антициклон. Превышение нормы будет на 10–11 градусов», — сказал Вильфанд в интервью РИА Новости.

Потепление ожидает и жителей центральной и северной Европейской России. Начиная со среды, температура будет на два-три градуса выше нормы, указал синоптик.