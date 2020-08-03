Павлиашвили объяснил, почему до сих пор не женился на возлюбленной

Москва, 3 августа. Эстрадный певец грузинского происхождения Сосо Павлиашвили объяснил, почему так и не женился на бывшей бэк-вокалистке группы «Мирони» Ирине Патлах, с которой состоит в отношениях уже 23 года.

По словам музыканта, несколько лет назад он сделал возлюбленной предложение. Место для того, чтобы попросить руки и сердца своей гражданской жены, Павлиашвили выбрал неожиданное — это произошло во время его московского концерта при большом скоплении поклонников. Казалось, что свадьба уже на носу, однако Патлах и Павлиашвили так и не узаконили свои отношения.

«Ира сама не захотела в ЗАГС. Хотя мое предложение руки и сердца оценила, даже заплакала», — рассказал певец в интервью изданию «Собеседник».

Музыкант подчеркнул, что не настаивает на штампе, поскольку для него брак — это не главное.

«Главное — повенчаться. Так я считаю», — подытожил артист.

Отметим, что 56-летний Павлиашвили и 38-летняя Патлах воспитывают двух совместных детей. Их дочери Елизавете в этом году исполнится 16 лет. Младшая дочь пары Сандра в июне отпраздновала 12-летие.

Также у Павлиашвили есть сын от первого брака Леван, родившийся в 1987 году. Официально в браке с его матерью певец состоял с 1985 по 2003 год.