Психолог назвала одну из главных ошибок при воспитании мальчиков

Воспитывая мальчиков, некоторые родители запрещают ребенку плакать, чувствовать печаль, грусть (известное выражение: «мальчики не плачут» или «что ты нюни распустил»). Или ребенку запрещают тактильные контакты, не обнимают, «чтобы не вырос неженкой». В итоге мальчик в будущем не понимает своих эмоций, он не умеет их правильно выражать. Чем это может закончиться и чем это опасно? Как взрослому мужчине справиться с этим и как воспитывать мальчиков, чтобы они потом не страдали? На эти вопросы Федеральному агентству новостей ответил педагог, психолог Александра Кондрахина.

По словам психолога, непонимание своих эмоций, невозможность выразить собственные переживания, а также затрудненность в вербализации эмоциональных состояний может привести к формированию устойчивой черте личности — алекситимии (затруднения в передаче, словесном описании своего состояния).

«Не осознавая свои эмоции, продолжая жить обычной жизнью, взаимодействуя с окружающими людьми внутренне человек испытывает некий дискомфорт. А так как мы чаще всего фокусируем свое внимание на телесных ощущениях, то в этот момент человек только усиливает внутреннее напряжение. Это в дальнейшем приводит к психосоматическим нарушениям. С этим типом алекситимии справиться гораздо сложнее», — пояснила Кондрахина.

Если же мы говорим о вторичной алекситимии, возникшей вследствие детских переживаний, то взрослому мужчине понадобится длительная психотерапевтическая работа. В процессе работы его научат, применяя разные техники и приемы, распознавать эмоции у других, научат самому выражать их, а также справляться с разными эмоциями, добавила психолог.

«Чтобы во взрослой жизни мальчика не постигли такого рода печальные последствия, необходимо с самого раннего возраста учить ребенка распознавать не вербально разные эмоции, пополнять его эмоциональный словарь, давать возможность проявлять как негативные, так и позитивные эмоции, учить справляться с ними», — заключила Кондрахина.

Ранее психолог Наталья Малышева рассказала, что родители несут в свои семьи модель поведения своего детского опыта; они общаются и обращаются со своими детьми так, как это делали с ними. Малышева рекомендует не ругать и не критиковать ребенка.