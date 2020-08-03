Алена Свиридова похвасталась леопардовым нано-купальником на отдыхе в Керчи

Керчь, 3 августа. Певица Алена Свиридова во время отдыха в Керчи похвасталась своим новым леопардовым купальником. Как отмечает 57-летняя исполнительница, ее купальник не простой, а нанотехнологичный. Соответствующий пост она разместила в Instagram.

«Сохнет мгновенно, имеет свойства защитного крема, а главное, не оставляет белых полос от закрытых частей тела. Так что я имею возможность получить загорелую попу, не посещая нудистский пляж», — пишет Свиридова.

Певица подчеркнула, что имеет в своем гардеробе множество купальных костюмов, так как «в Керчи купальник — основная форма одежды».

Фигуру Свиридовой в комментариях оценил историк моды Александр Васильев.

«Аленушка. Фигурка о-ля-ля», — пишет Васильев.

Ранее Алена Свиридова поделилась подробностями своего второго брака. Ее вторым мужем стал сотрудник американского посольства Генри Пикок, с которым они поженились на берегу Карибского моря. Певица призналась, что сбежала от супруга к молодому любовнику, так как боялась, что ее жизнь больше никогда не изменится.

Недавно актриса Любовь Толкалина поделилась новыми снимками, сделанными на отдыхе в Крыму. На фотографиях актриса предстает обнаженной, прикрывающей голую грудь небольшими ракушками. Подписчики восхитились внешним видом 42-летней Толкалиной.