Блокирующим пожарные выходы россиянам может грозить уголовное наказание

Москва, 3 августа. Глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов выступил с инициативой ввести уголовную ответственность за блокировку дверей, ведущих на пожарную лестницу, сообщает RT.

В своем письме главе МВД России Владимиру Колокольцеву общественник отмечает, что правонарушители, самовольно блокирующие доступ к эвакуационным лестницам, создают угрозу жизни и здоровью других граждан. При этом в их отношении предусмотрена лишь административная ответственность.

«Просим вас рассмотреть целесообразность введения уголовной ответственности в отношении лиц, самовольно блокировавших пожарные выходы, в частности, дополнив статью «Самоуправство» УК РФ новым составом преступления», — говорится в письме Курдесова.

Юрист Алексей Гавришев в беседе с RT отметил, что на данный момент к уголовной ответственности блокировщики эвакуационных выходов могут привлекаться лишь в случаях причинения вреда здоровью человека или чьей-то смерти.

Ранее профсоюз СОЦПРОФ и программисты приступили к разработке компьютерных программ, помогающих предприятиям выполнять требования охраны труда и безопасности производства. Также в российские школы будет поставлено программное обеспечение, которое поможет детям освоить правила поведения в экстремальных ситуациях. Дети будут обучаться правилам благодаря очкам виртуальной реальности и джойстику.