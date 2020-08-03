В Сети выставили на продажу данные 1 млн московских автомобилистов

Москва, 3 августа. Злоумышленники выставили на продажу личные данные около миллиона автомобилистов Москвы и Подмосковья. Соответствующее объявление появилось 24 июля на одном из форумов, специализирующихся на продаже баз данных и организации утечек информации.

База представляет собой архив, в котором содержатся Excel-файлы с почти миллионом строк личных данных водителей столичного региона. В архиве представлена информация, которая была актуальна в конце 2019 года. Злоумышленники оценили базу в 1,5 тысячи долларов.

Как пишет «Коммерсант», автор объявление приложил скриншот таблицы, в которой содержатся следующие строки: дата регистрации транспортного средства, номерной знак, марка, модель, год выпуска, фамилия, имя и отчество автовладельца, его телефон и дата рождения, регион регистрации, VIN-код, а также серия и номер свидетельства о регистрации и ПТС. По мнению основателя DeviceLock Ашота Оганесяна, изначально база могла создаваться для продаж страховых полисов, следовательно, данные мог «слить» инсайдер в крупной страховой компании или союзе.

Эксперты в области информационной безопасности рассказали, что данными могут воспользоваться угонщики и мошенники, занимающиеся социальной инженерией.

«Возможны различного рода мошенничества с участием в ДТП, с оплатой штрафов, с оформлением поддельных номеров на транспортное средство, поддельных прав на автомобили и так далее», — отметил менеджер по развитию направления DLP Solar Dozor компании «Ростелеком-Солар» Алексей Кубарев.

Ранее СМИ сообщили, что в Сети выставили на продажу базу данных клиентов «Альфа-банка» и других кредитных организаций.