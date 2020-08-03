Мантуров сообщил о возможности внедрения 6G в России

Москва, 3 августа. Россия изучает возможности внедрения сетей связи шестого поколения 6G. Об этом в интервью ТАСС заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Такие планы тоже есть, но пока на начальном этапе», — ответил Мантуров на вопрос о внедрении 6G.

Он подчеркнул, что сперва необходимо развить сеть 5G на территории РФ. По его словам, для этого потребуется от одного года до трех лет.

В прошлом году замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов отмечал, что Россия должна приступать к развитию сети 6G уже сейчас, не дожидаясь внедрения 5G. Он подчеркнул, что это необходимо, чтобы не отставать от государств, которые уже начали исследования в этой области.

Отмечается, что внедрение сетей 5G сопровождается рядом сложностей, включая то, что наиболее перспективные и экономически выгодные для игроков рынка частоты 3,4-3,8 ГГц под 5G заняты силовыми ведомствами.

Ранее петербургские ученые разработали сверхбыстрый роутер для передачи данных в стандарте 6G. Чтобы устройство работало, используется новый высокочастотный диапазон. По словам сотрудника факультета фотоники и оптоинформатики ИТМО Егора Опарина, применение более высоких частот позволит увеличить плотность кодирования информации.