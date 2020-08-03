Тимошенко назвала «трагическую ошибку» граждан Украины

Киев, 3 августа. Избрание действующей власти стало «трагической ошибкой» граждан Украины. Об этом заявила депутат Верховной рады и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Была допущена тяжелая, трагическая ошибка, что была выбрана такая власть, что был выбран такой президент, потом правительство невежд и непрофессионалов», — сказала она в эфире телеканала «112 Украина».

Как отметила депутат Рады, около 70% украинцев считают, что их страна движется не в том направлении. По словам Тимошенко, сейчас есть возможность исправить обозначенную ею ошибку, поскольку в этом году на Украине состоятся выборы в регионах.

Напомним, Верховная рада назначила местные выборы на 25 октября. За соответствующий проект проголосовали 326 депутатов, при этом необходимый минимум составляет 226 голосов. Региональные выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Кроме того, не будут проводиться выборы в областные советы на территории Донбасса, которая контролируется Киевом. Эти регионы продолжат подчиняться военно-гражданским администрациям.

Ранее политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов рассказал, что будет с Украиной, если президент страны Владимир Зеленский и его партия провалятся на местных выборах. По мнению эксперта, избрание депутатов областных, городских и районных советов может сильно отразиться на политической ситуации в стране.