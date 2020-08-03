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Тимошенко назвала «трагическую ошибку» граждан Украины

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Тимошенко назвала «трагическую ошибку» граждан Украины

Киев, 3 августа. Избрание действующей власти стало «трагической ошибкой» граждан Украины. Об этом заявила депутат Верховной рады и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Была допущена тяжелая, трагическая ошибка, что была выбрана такая власть, что был выбран такой президент, потом правительство невежд и непрофессионалов», — сказала она в эфире телеканала «112 Украина».

Как отметила депутат Рады, около 70% украинцев считают, что их страна движется не в том направлении. По словам Тимошенко, сейчас есть возможность исправить обозначенную ею ошибку, поскольку в этом году на Украине состоятся выборы в регионах.

Тимошенко назвала «трагическую ошибку» граждан Украины

Напомним, Верховная рада назначила местные выборы на 25 октября. За соответствующий проект проголосовали 326 депутатов, при этом необходимый минимум составляет 226 голосов. Региональные выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Кроме того, не будут проводиться выборы в областные советы на территории Донбасса, которая контролируется Киевом. Эти регионы продолжат подчиняться военно-гражданским администрациям.

Ранее политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов рассказал, что будет с Украиной, если президент страны Владимир Зеленский и его партия провалятся на местных выборах. По мнению эксперта, избрание депутатов областных, городских и районных советов может сильно отразиться на политической ситуации в стране.

Источник: «112 Украина»
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