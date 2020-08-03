Россиянам дали советы по защите от «домушников»

Москва, 3 августа. Гендиректор компании «Delta Системы безопасности» Андрей Цыбаков рассказал, как преступники выбирают квартиру для совершения кражи и дал советы по защите от «домушников».

По словам специалиста, в зоне риска находятся расположенные на первом и втором этажах квартиры. Грабители следят за жильем перед преступлением, чтобы выяснить находятся ли хозяева в отъезде. Также «домушники» смотря за светом в окнах и проверяют почтовые ящики.

Выдать отсутствие жильцов дома могут висящая на двери длительное время реклама и заполненный почтовый ящик. Некоторые грабители проверяют соцсети потенциальной «жертвы», прозванивают городские номера, кладут спичку между дверью и дверной коробкой, а также оставляют на коврике пепел от сигареты.

Цыбаков отметил, что не стать жертвой грабителей помогут друзья или соседи, которых можно попросить заходить проверять почтовый ящик и поливать цветы.

Ранее эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов рассказал, что за счет использования гражданами большого количества банковских продуктов сумма украденных с банковских карт россиян денег будет только увеличиваться.

Криминалист пояснил, что Центральный банк Российской Федерации продолжает усиливать контроль по предотвращению преступлений в киберсфере с помощью ФинЦЕРТ. По его словам, соотношение по способам совершения преступлений изменилось благодаря его работе.

При этом меры ЦБ направлены на снижение объема электронных краж, но полностью ущерб от действий кибепреступников никто и никогда предотвратить не сможет, заявляет эксперт.