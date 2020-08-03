Немецкое издание указало на «предсмертное состояние» НАТО

Берлин, 3 августа. Конфликт Франции и Турции в Средиземном море может стать предвестником краха НАТО. Об этом пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

В материале отмечается, что союзники начали «расползаться по сторонам» после отдаления США от Североатлантического альянса. Автор статьи выражает серьезные сомнения, что основанное в 1949 году НАТО протянет до своего 75-летия.

«НАТО находится при смерти. После нескольких неспокойных лет, в течение которых глава Белого дома Дональд Трамп все больше отдалялся от Альянса, резко возросла напряженность между партнерами по организации, а именно Францией и Турцией», — говорится в публикации.

Издание напоминает, что в июне фрегат Франции приблизился к конвою из турецких военных кораблей в Средиземном море в рамках операции по борьбе с контрабандой оружия в Ливию. В Париже потом сообщили, что турецкие суда повели себя «очень агрессивно», трижды взяв французов на прицел с помощью радара орудийной наводки.

По мнению автора, при отсутствии лидерства со стороны США военный блок может распасться.

«Американцы давно демонстрируют свою незаинтересованность в сохранении Альянса. При Трампе это равнодушие превратилось в «открытую враждебность», угрожая выводом войск из Германии, он четко демонстрирует, что безопасность Европы его больше не волнует», — говорится в статье.

В материале Deutsche Wirtschafts Nachrichten отмечается, что если Европа не возьмет на себя ответственность за свою безопасность, то она «утратит власть над своей судьбой».

Ранее бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер рассказал о возможном роспуске НАТО. По его мнению, конец существования Альянса наступит в случае переизбрания действующего президента США Дональда Трампа на второй срок. Риттер утверждает, что глава государства фатально ослабил военно-политический блок.