Зарплату Кокорина назвали «космической»

Москва, 3 августа. Бывший игрок столичного «Спартака» Александр Мостовой посчитал «космической» зарплату, которую будет получать в команде нападающий Александр Кокорин.

«Космические цифры! Очевидно, что в РПЛ (Российская Премьер-Лига. — Прим. ФАН) мало кто стоит таких сумм. 29-летний Кокорин, конечно же, тоже не стоит такой зарплаты», — сообщил Мостовой.

Бывший игрок красно-белых отметил, что нынешние зарплаты, являются виной не футболистов, а тех, кто им платит.

«Не зарабатывают, а получают. Таких решений за последние годы мы уже насмотрелись с иностранными футболистами и тренерами. Мало кто из них проявляет себя на деньги, которые по меркам Европы являются бешеными», — цитирует Мостового спортивный портал Rusfootball.

Ранее бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт заявил, что его удивляет спрос, который был на Кокорина и финансовые запросы игрока.

Раппопорт признался, что не знает причину отказа клуба заключить контракт с Кокориным. По его мнению, в Петербурге не захотели брать в команду человека, нарушившего закон. Еще одной причиной могут быть финансовые запросы спортсмена. Он напомнил, что игроку отказали и в «Локомотиве».

«Спартак» в определенной степени — команда частная. Возможно, нет такого момента — где бы он сидел, не сидел в тюрьме. Думаю, что «Спартак» на это внимание не обращает», — предположил Раппопорт.

По словам бывшего главного тренера «Зенита» Кокорин сможет усилить «Спартак», это важно новому руководству клуба. Футболист обладает определенным талантом, но к 29 годам так и не смог себя реализовать, вероятно из-за характера.