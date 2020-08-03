Школьница утонула в котловане на глазах у младшего брата в Новосибирске

Новосибирск, 3 августа. Тринадцатилетняя девочка утонула на котловане Юго-Западного жилого массива в Новосибирске, сообщает Kp.ru.

Трагедия произошла 2 августа. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Новосибирской области, школьница вместе с младшим братом пришла купаться в запрещенном месте.

«По предварительным данным она пришла на пляж с братом дошкольного возраста (мальчику 5 лет. — Прим. ФАН). По словам очевидцев, причиной могла стать судорога», — отмечают следователи.

Очевидцы происшествия говорят, что вместе с девочкой были двое детей дошкольного возраста.

«Она купалась рядом с берегом, а не на середине котлована. Внезапно ушла под воду, а другая девушка почувствовала ее ногой», — сообщают очевидцы.

Школьницу достали из воды и пытались откачать, однако через 20 минут она была мертва.

Ранее сообщалось, что тринадцатилетняя девочка утонула на одном из водоемов в Подмосковье. Она вместе с семьей отдыхала на природе в окрестностях Красноармейска. По предварительным данным, школьница запуталась ногами в водорослях и не смогла выплыть.