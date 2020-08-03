Наталия Орейро показала, как кормит ребенка грудью

Буэнос-Айрес, 3 августа. Известная южноамериканская певица и актриса Наталия Орейро опубликовала в Instagram фотографию с обнаженной грудью. 43-летняя артистка показала, как вскармливает малыша и объяснила, насколько важна взаимосвязь матери и ребенка через этот процесс.

На постановочном снимке Наталия кормит грудью своего сына Мерлина Атауальпа.

«Грудное вскармливание — коллективная обязанность. Оно нуждается в поддержке всех тех, кто близок к матери и ее ребенку», — отмечает Орейро.

Русскоязычные фанаты артистки пришли в восторг от фотографии.

«Какая красивая фотография. Вы прекрасны», — пишет yuliakhazetdinova. «Божественное фото», — отметила alena.zhii. «Глаза в глаза. Как это знакомо! Трепетно!» — комментирует impoolse1.

Напомним, что на данный момент Наталия Орейро получает российское гражданство. Звезда сериала «Дикий ангел» уже подала все необходимые документы. Таким образом артистка хочет отблагодарить своих российских поклонников за многолетнюю преданность. Знаменитость отмечала, что с первого приезда почувствовала сильную близость с Россией. По словам Орейро, она «должна была родиться русской».

Недавно артистка опубликовала архивные снимки из российского поезда. Южноамериканская звезда показала подписчикам в Instagram, как путешествовала по Транссибирской магистрали.