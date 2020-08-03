Названы сроки серийного производства первых в России электромобилей

Москва, 3 августа. Выпуск российского электромобиля Zetta запланирован на конец года. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Глава Минпромторга отметил, что производить первый российский электромобиль будут в Тольятти.

«Надеюсь, все сертификационные процедуры до конца года должны быть завершены и в конце года коллеги должны стартовать уже с серийным продуктом», — сообщил в интервью ТАСС Мантуров.

Министр уточнил, что компании Zetta понадобились дополнительные инвестиции в проект в размере 100 млн рублей. Экспертный совет Фонда развития промышленности должен рассмотреть вопрос о выделении средств в конце августа.

Прошлой осенью Мантуров заявлял, что серийное производство отечественного электромобиля, согласно планам, начнется в первом квартале 2020 года

Zetta — первый российский электромобиль, который будет серийно выпускаться в Тольятти. Как рассказывал гендиректор производящей машину одноименной компании Денис Щуровский, стоимость изобретения будет начинаться от 450 тысяч рублей. За эти деньги можно будет приобрести автомобиль в базовой комплектации с передним приводом и батареей на 200 километров хода.