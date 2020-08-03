Тропические постельные клопы атаковали регионы России

Москва, 3 августа. Тропические постельные клопы замечены в ряде российских городов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Отмечается, что клопы могут появиться при покупке одежды или мебели, переползти из соседних квартир или приехать из путешествия вместе с вещами.

«На территории ряда городов России замечены тропические постельные клопы. Данный вид насекомых является новым для европейской части России. По данным специалистов, с каждым годом численность этих насекомых увеличивается...» — сообщает Роспотребнадзор.

Несмотря на то, что клопы обычно встречаются в помещениях с высокой плотностью людей и неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием, они также могут размножаться и в «благополучных» помещениях. Если клопы попали в одну квартиру, то существует риск их распространения по всему дому, отмечают специалисты.

«Основной период активности постельных клопов приходится на лето и начало отопительного сезона. Чтобы заметить появление вредителей на ранней стадии, рекомендуется чаще менять постельное белье», — отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре советуют регулярно проводить уборку с использованием пылесоса, а также периодически осматривать диваны и ковры.

Ранее врачи предупреждали что простой укус комара может привести к непредсказуемым последствиям для организма. По словам медиков, укус этого насекомого может вызвать у некоторых людей анафилактический шок, а также резкое помутнение сознания, слабость, отек. Если комар укусил в области глаз, то необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.