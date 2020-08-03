Врач назвал самые полезные каши

Москва, 3 августа. Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказа, как возраст человека определяет идеальную кашу для него.

В российской традиции кашу считают очень полезным продуктом, кормить ею детей стараются как можно чаще. Обычно выбирают из двух самых популярных в России — из манной или овсяной каш. Правильный выбор поможет ребенку в учебе, подчеркнул Гинзбург.

Врач отметил, что манная каша быстрее повышает уровень сахара в крови, что не хорошо для взрослых, однако неплохо для детей. От рисовой и манной каш у ребенка «лучше работают мозги», что сказывается и на учебе, сообщил диетолог.

В то же время вызванный манной кашей высокий уровень сахара для взрослых людей окажется скорее вредным. Поэтому им стоит обратить внимание на овсяную кашу.

«Если сравнивать овсянку и манку, то для людей старше 50 лет овсянка выиграет по всем позициям. Там крахмал более труднодоступный, соответственно углеводы медленные. Сахар после овсянки подскакивает не так резко, как после манки. Еще там больше пищевых волокон и больше пребиотического действия, которое улучшает нашу микрофлору», — сообщил Гинзбург в интервью радио Sputnik.

Диетолог напомнил, что кроме овсяной и манной, есть и другие разновидности каш. Но в России самое большое признание имеют именно эти две, заключил Михаил Гинзбург.

Ранее испанский диетолог Айтор Санчес назвал яйца простым и полезным продуктом, помогающим избавиться от лишнего веса. Специалист отметил, что у яиц нет никаких жиросжигающих свойств. Однако они полезны при похудении благодаря высокому содержанию белка.