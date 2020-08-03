Эксперт рассказал, как продлить «жизнь» аккумулятора смартфона

Москва, 3 августа. Зарядка аккумулятора до 100% и полная разрядка до 0% сокращает срок его службы, заявил эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, если смартфон, планшет или ноутбук каждый раз разряжаются со 100% до 0%, то ощутимая потеря емкости аккумулятора произойдет уже спустя 300-500 циклов.

«Для «здоровья» аккумулятора наилучший реалистичный сценарий использования — работа в диапазоне от 80% до 40%. В таком режиме общая емкость аккумулятора будет оставаться неизменной намного дольше», — говорит специалист.

Гриценко советует не нагружать девайсы сложными задачами, например, играми, когда он заряжается.

«При зарядке (и особенно при «быстрой зарядке») смартфон греется, а ресурсоемкие задачи в процессе зарядки приведут к еще большему нагреву. Высокая температура — смерть для аккумулятора», — подчеркнул эксперт.

Специалист рекомендует следовать трем правилам, которые позволят продлить «жизнь» аккумулятора: не заряжать его при слишком высокой температуре, не заряжать при слишком низкой температуре и не разряжать ниже 20%.

Ранее эксперты рассказали, как нельзя заряжать смартфон. По их словам, нельзя класть устройство на ночь под подушку, так как он может перегреться. В противном случае смартфон может стать причиной пожара. Также нельзя заряжать телефон в ванной, так как упавший в воду гаджет опасен для жизни.